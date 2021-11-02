Житель Мордовии, прятавший наркотики в доме родителей, предстанет перед судом

38-летний житель Мордовии, хранивший наркотики, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Летом прошлого года мужчина нашел в поле дикорастущие кусты конопли и мака. Он собрал растения, чтобы в дальнейшем употребить лично.

Более 12 граммов марихуаны в высушенном виде он оставил на хранение в Краснослободске, в доме родителей. Еще около 40 граммов маковой соломки оперативники ММО МВД России «Краснослободский» обнаружили и изъяли из дома фигуранта, расположенного в деревне Литва.

Стоит отметить, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.