В районах Мордовии продолжается возведение и ремонт социально значимых объектов

В среду, 27 апреля, Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров посетил Краснослободский и Ельниковский районы. Он осмотрел ход строительства и капитального ремонта ряда социально значимых объектов.

В селе Старое Зубарево Краснослободского района Владимир Сидоров осмотрел строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов. Здесь задействованы 60 строителей, работы ведутся с опережением графика. Готовность объекта составляет 17%. Дом-интернат планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

В Краснослободске премьер-министр регионального кабмина побывал в здании районной больницы, где ведется капитальный ремонт. Строители завершили все работы на третьем этаже, сейчас проводят внутреннюю отделку первых этажей здания.

Также Председатель регионального Правительства осмотрел, как идет капитальный ремонт Красноподгорной школы имени П.М. Волкова в Краснослободском и Стародевиченской школы в Ельниковском районах.

«Все работы на объектах необходимо выполнять качественно и в сжатые сроки, чтобы сдать их к началу нового учебного года», - подчеркнул Владимир Сидоров.