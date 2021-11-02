В Саранске на Радоницу пустят дополнительные автобусы до кладбищ

В Саранске на Радоницу (3 мая) будет организовано движение общественного транспорта на городские кладбища. Об этом рассказали в Администрации столицы Мордовии.

От Автовокзала в направлении Ключаревских кладбищ будет организовано движение общественного транспорта. На территории кладбища № 4 будет организована бесплатная перевозка пассажиров автобусами марки ПАЗ.

В направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут №25.

Время отправления от остановки «Николаевка»: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.