Весенняя подсветка украсит телевизионную мачту в Саранске 1 мая

1 мая филиал РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» включит архитектурно-художественную подсветку на телевизионной мачте в Саранске. В честь Праздника Весны и Труда иллюминация на высотной доминанте города будет работать с 20:00 до 23:00 (МСК).

По словам директора регионального филиала РТРС Сергея Кузина, телемачта будет подсвечена в весенних цветах. Ее украсят многочисленные яркие световые композиции, а динамику и объем изображениям придадут эффекты мерцания и переливания.

Подсветка в весенней цветовой гамме включится и на Останкинской башне в Москве. Также на ее медиафасаде появится видеоролик и текстовое поздравление с праздником.

Подсветки зажгутся и на телебашнях РТРС в Нижнем Новгороде, Туле, Белгороде, Пензе, Перми, Екатеринбурге, Назрани, Твери и Саратове.