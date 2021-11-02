На территории Мордовии действует особый противопожарный режим

Постановлением Правительства Мордовии от 29 апреля на территории региона введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает МЧС республики.

Данная мера предпринята в целях снижения количества пожаров в населенных пунктах и лесных массивах. Вводится запрет на разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. Обязательна уборка территорий, прилегающих к жилым домам, хозяйственным постройкам, от горючих отходов и мусора.

В сельских населенных пунктах необходима установка у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.

В условиях особого противопожарного режима увеличиваются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.