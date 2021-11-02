Житель Мордовии, до смерти избивший 60-летнего сельчанина, выслушал приговор

В Ковылкинском районе суд вынес приговор 40-летнему мужчине, который до смерти забил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

Преступление было совершено в ночь на 25 января. Между пьяным осужденным и 60-летним односельчанином произошел конфликт. Все закончилось тем, что злоумышленник избил знакомого, а затем в ход пошли стеклянная бутылка, вилка, ножницы, трость.

После этого мужчина сбежал, оставив пострадавшего лежать на полу.

«Согласно заключению судебной медицинской экспертизы скончался погибший от травматического шока, которым осложнилась тупая закрытая травма тела. В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили местонахождение фигуранта и задержали. В ходе следствия вину в совершении инкриминированного деяния обвиняемый признал полностью», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к 10 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.