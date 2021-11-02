Тройное ДТП на трассе в Мордовии: погиб один человек

Вечером третьего мая в Старошайговском районе Мордовии произошло тройное ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция РМ.

По данным ведомства, 62-летний водитель автомобиля «ГАЗ 3310ВА» не справился с управлением, выехал на встречную полосу трассы и врезался в «Фольксваген Транспортер».

После этого обломки от столкнувшихся т/с отлетели на автомашину «КИА РИО», которая ехала за «ГАЗ 3310ВА».

В аварии погиб 49-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген». Он скончался до приезда «Скорой» Пассажирка данного транспортного средства была госпитализирована.