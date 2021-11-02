Республика Мордовия получит почти 175 миллионов рублей на обновление реабилитационного оборудования. Соответствующий документ подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Всего в 2022 году на оснащение региональных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием будет направлено более 8,8 млрд рублей.

Деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках страны.

«Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение. Такую реабилитацию пройдут ещё больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, причём бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 4 мая.

Всего за ближайшие три года планируется оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров. Работа ведётся в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».