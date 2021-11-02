Житель Мордовии пытался зарезать оскорбившего его пасынка

В Мордовии 63-летний житель села Чукалы предстал перед судом. Мужчина проведет в колонии два года за ножевое ранение своему пасынку. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры региона.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчины находились дома и распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошел конфликт - пасынок оскорбил отчима. Все закончилось тем, что обвиняемый ударил родственника ножом.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении преступления. Приговор в законную силу не вступил.