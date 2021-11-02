День Победы в Саранске: где будет ограничено движение транспорта

В Саранске в целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения на время проведения праздничных мероприятий, шествия горожан на Мемориальное кладбище временно будет исключена стоянка, остановка транспортных средств в городском округе Саранск:

С 20:00 8 мая до 7:00 9 мая 2022 года:

по ул. Коммунистической (на участке от ул. Рабочей до ул. Дальней),

по Проспекту Ленина (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

по ул. Большевистской на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической,

по ул. Пролетарской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской (четная и нечетная стороны),

по ул. Ботевградской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской),

по ул. Ст. Разина (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

по ул. Титова (на участке от ул. Полежаева до ул. Мичурина),

по ул. Гагарина (на участке от ул. Лесной до ул. Мичурина),

по ул. Дальней (на участке от ул. Радищева до ул. Чайковского),

по пер. Чайковского (на участке от ул. Дальней до ул. Докучаева),

на внутриквартальном проезде от пер. Чайковского до ул. Полежаева,

по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Ботевградской),

на парковках

по ул. Пролетарской в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39),

ул. Коммунистической в районе административного здания Администрации Главы Республики Мордовия (ул. Коммунистическая, 33/2) и в районе здания гостиницы «Саранск» (ул. Коммунистическая, 35).

Исключение составят общественный транспорт, транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск, выдаваемый Администрацией городского округа Саранск.

С 8:00 до 16:00 9 мая 2022 года

по ул. М. Расковой (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Ульянова до ул. Попова,

пр. 70 лет Октября, д. 102,

на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, 53А) до ул. Миронова

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск, выдаваемый Администрацией городского округа Саранск.

С 20:00 8 мая до 23:00 9 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств в городском округе Саранск

по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Рабочей),

по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической),

по ул. Володарского (на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической),

по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической),

по ул. Красноармейской (на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской),

по ул. Большевистской (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Кавказской до ул. Коммунистической),

по ул. Демократической (на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской)

На парковках

прилегающих к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) и ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц Красной, Московской,

по ул. Советской (в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, 26)),

по ул. Советской (в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова),

по ул. Большевистской (в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а)),

по ул. Советской (в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а)),

С 7:00 до 14:00 9 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств в городском округе Саранск:

по ул. Коммунистической (на участке от ул. Рабочей до ул. Дальней),

по пр. (Ленина на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

по ул. Большевистской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

по ул. Пролетарской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской (четная и нечетная стороны)),

по ул. Ботевградской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской),

по ул. Ст. Разина (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

по ул. Титова (на участке от ул. Полежаева до ул. Мичурина),

по ул. Гагарина (на участке от ул. Лесной до ул. Мичурина),

по ул. Дальней (на участке от ул. Радищева до ул. Чайковского),

по пер. Чайковского (на участке от ул. Дальней до ул. Докучаева),

на внутриквартальном проезде от пер. Чайковского до ул. Полежаева,

по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Ботевградской)

на парковках

по ул. Пролетарской в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39),

ул. Коммунистической в районе административного здания Администрации Главы Республики Мордовия (ул. Коммунистическая, 33/2) и в районе здания гостиницы «Саранск» (ул. Коммунистическая, 35),

С 16:00 до 22: 00

по ул. М. Расковой (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Ульянова до ул. Попова,

на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, 53А) до ул. Миронова,

С 20:00 до 22:30

по ул. Московской на участке от ул. А. Невского до ул. Рабочей,

по ул. Рабочей на участке от ул. Коммунистической до ул. Московской

С 15:00 до 23:00 9 мая будет организовано одностороннее движение по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск, выдаваемый Администрацией городского округа Саранск.