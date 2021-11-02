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День Победы в Саранске: где будет ограничено движение транспорта

В Саранске в целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения на время проведения праздничных мероприятий, шествия горожан на Мемориальное кладбище временно будет исключена стоянка, остановка транспортных средств в городском округе Саранск:

С 20:00 8 мая до 7:00 9 мая 2022 года:

  • по ул. Коммунистической (на участке от ул. Рабочей до ул. Дальней),

  • по Проспекту Ленина (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

  • по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

  • по ул. Большевистской на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической,

  • по ул. Пролетарской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской (четная и нечетная стороны),

  • по ул. Ботевградской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской),

  • по ул. Ст. Разина (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

  • по ул. Титова (на участке от ул. Полежаева до ул. Мичурина),

  • по ул. Гагарина (на участке от ул. Лесной до ул. Мичурина),

  • по ул. Дальней (на участке от ул. Радищева до ул. Чайковского),

  • по пер. Чайковского (на участке от ул. Дальней до ул. Докучаева),

  • на внутриквартальном проезде от пер. Чайковского до ул. Полежаева,

  • по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Ботевградской),

на парковках

  • по ул. Пролетарской в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39),

  • ул. Коммунистической в районе административного здания Администрации Главы Республики Мордовия (ул. Коммунистическая, 33/2) и в районе здания гостиницы «Саранск» (ул. Коммунистическая, 35).

Исключение составят общественный транспорт, транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск, выдаваемый Администрацией городского округа Саранск.

С 8:00 до 16:00 9 мая 2022 года

  • по ул. М. Расковой (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Ульянова до ул. Попова,

  • пр. 70 лет Октября, д. 102,

  • на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, 53А) до ул. Миронова

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск, выдаваемый Администрацией городского округа Саранск.

С 20:00 8 мая до 23:00 9 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств в городском округе Саранск

  • по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Рабочей),

  • по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической),

  • по ул. Володарского (на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической),

  • по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической),

  • по ул. Красноармейской (на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской),

  • по ул. Большевистской (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Кавказской до ул. Коммунистической),

  • по ул. Демократической (на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской)

На парковках

  • прилегающих к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) и ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц Красной, Московской,

  • по ул. Советской (в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, 26)),

  • по ул. Советской (в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова),

  • по ул. Большевистской (в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а)),

  • по ул. Советской (в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а)),

С 7:00 до 14:00 9 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств в городском округе Саранск:

  • по ул. Коммунистической (на участке от ул. Рабочей до ул. Дальней),

  • по пр. (Ленина на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

  • по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

  • по ул. Большевистской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

  • по ул. Пролетарской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской (четная и нечетная стороны)),

  • по ул. Ботевградской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской),

  • по ул. Ст. Разина (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической),

  • по ул. Титова (на участке от ул. Полежаева до ул. Мичурина),

  • по ул. Гагарина (на участке от ул. Лесной до ул. Мичурина),

  • по ул. Дальней (на участке от ул. Радищева до ул. Чайковского),

  • по пер. Чайковского (на участке от ул. Дальней до ул. Докучаева),

  • на внутриквартальном проезде от пер. Чайковского до ул. Полежаева,

  • по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Ботевградской)

на парковках

  • по ул. Пролетарской в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39),

  • ул. Коммунистической в районе административного здания Администрации Главы Республики Мордовия (ул. Коммунистическая, 33/2) и в районе здания гостиницы «Саранск» (ул. Коммунистическая, 35),

С 16:00 до 22: 00

  • по ул. М. Расковой (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Ульянова до ул. Попова,

  • на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, 53А) до ул. Миронова,

С 20:00 до 22:30

  • по ул. Московской на участке от ул. А. Невского до ул. Рабочей,

  • по ул. Рабочей на участке от ул. Коммунистической до ул. Московской

С 15:00 до 23:00 9 мая будет организовано одностороннее движение по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск, выдаваемый Администрацией городского округа Саранск.