Жительница Мордовии в свой день рождения убила мужа

В Ромодановском районе заключена под стражу 60-летняя женщина, обвиняемая в убийстве супруга. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

По данным ведомства, преступление было совершено 29 апреля. Семья отмечала юбилей женщины. В какой-то момент застолья супруги поссорились из-за пустяка.

«Когда они остались в комнате вдвоем, женщина нанесла мужчине один удар ножом в область сердца. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе СК по РМ.

В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.