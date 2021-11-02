В Саранске во время шествия «Бессмертного полка России» ограничат движение транспорта

Администрация Саранска сообщает, что во время шествия «Бессмертного полка России» будет временно ограничено движение транспорта.

С 20:00 8 мая до 13:00 9 мая временно будет исключена стоянка, остановка транспортных средств на следующих участках:

по ул. Б. Хмельницкого на участке от ул. Л. Толстого до ул. Серова, по ул. Коммунистической на участке от ул. Большевистской до ул. Рабочей.

по ул. Полежаева на участке от ул. Большевистской до ул. Серова,

по ул. Васенко на участке от ул. Пролетарской до проспекта Ленина,

по проспекту Ленина на участке от дома № 50 до ул. Советской,

на площади Героев-Стратонавтов по проспекту Ленина,

Исключение составят общественный транспорт, транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

С 13:00 9 мая до завершения публичных мероприятий будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка всех видов транспортных средств:

на площади Героев-Стратонавтов по проспекту Ленина,

по проспекту Ленина на участке от дома № 50 до ул. Советской,

по ул. Васенко на участке от ул. Пролетарской до проспекта Ленина,

по ул. Полежаева на участке от ул. Большевистской до ул. Серова,

по ул. Б. Хмельницкого на участке от ул. Л. Толстого до ул. Серова, по ул. Коммунистической на участке от ул. Большевистской до ул. Рабочей,

по ул. Рабочей от ул. Коммунистической до ул. Б. Хмельницкого,

по ул. Серова на участке от ул. Полежаева до ул. Б. Хмельницкого,