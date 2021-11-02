Житель Саранска перевел мошенникам более 900 тыс. рублей, взятых в кредит

В Саранске 41-летний местный житель стал жертвой мошенников. Мужчина перевел злоумышленникам 906 300 рублей.

Пресс-служба МВД Мордовии сообщает, что горожанину позвонил лже-сотрудник банка. Он заявил, что на имя клиента пытаются оформить кредит, и чтобы предотвратить операцию, требовалось взять займы в ближайших банках и перевести деньги на «безопасные» счета.

Мужчина выполнил требования. И только после этого рассказал о случившемся родственникам. Именно они посоветовали ему обратиться в полицию.

По данному факту проводится проверка.