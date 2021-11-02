Телевизионная мачта в Саранске включит праздничную подсветку в День радио

7 мая филиал РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» включит архитектурно-художественную подсветку на телевизионной мачте в Саранске. В День радио иллюминация на высотной доминанте города будет работать с 20:00 до 23:00 (МСК).

В праздничный день медиафасад Останкинской башни украсит изображение выдающегося русского ученого Александра Попова и видеопоздравление «С Днем радио!». Ствол башни будет подсвечен красочной иллюминацией.

В честь праздника телебашни РТРС в Нижнем Новгороде и Перми с помощью иллюминации проведут «сеанс световой радиосвязи». Так Нижегородская область и Пермский край поздравят друг друга со знаковыми датами в истории радиовещания, которые отмечаются в регионах этом году, а всех причастных – с профессиональным праздником. 6 и 7 мая с 20:00 до 22:00 (МСК) в столице Приволжья и с 22:00 до 00:00 (по местному времени) в столице Прикамья архитектурно-художественные подсветки телебашен будут работать синхронно в режиме азбуки Морзе – передавать друг другу световые послания «Пермь, с юбилеем радио!» и «Нижний, с юбилеем радио!» соответственно, а также общее поздравление «С Днем радио!».

Подсветки также включат телебашни в Пензе (триколор), Белгороде (динамические огни), Туле, Екатеринбурге, Грозном, Назрани, Ростове-на-Дону, Саратове, Твери.