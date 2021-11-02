В Саранске 9 мая изменится движение маршрутов общественного транспорта

В период проведения шествия ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, тружеников тыла и горожан 9 мая 2022 года с 09.00 до 14.00 будут изменены либо приостановят свою работу следующие маршруты.

Автобусные маршруты

№ 1: будет осуществлять движение по ул. Полежаева.

№ 6: будет следовать по ул. Полежаева до ж/д вокзала и обратно.

№27: будет следовать по ул. Волгоградской - ул. Рабочей – ул. Московской – ул. А. Невского – ул. Осипенко.

№№32, 40: вместо ул. Коммунистическая проследуют по ул. Рабочая - ул. Московская - ул. А. Невского.

Троллейбусные маршруты

№№ 1, 2, 5, 7, 8 – временно приостановят работу.

В период проведения патриотической акции «Бессмертный полк России» 9 мая с 13.00 и до завершения шествия будут изменены либо приостановят свою работу следующие маршруты.

Автобусные маршруты

№ 1: Светотехстрой – ул. Коммунистическая – ул. Ботевградская – ул. Полежаева – далее по маршруту на Светотехстрой.

№№ 1, 17: Химмаш – ул. Коммунистическая – до пр. Ленина и обратно.

№ 6: Светотехстрой – ул. Полежаева – ул. Большевистская – ул. Коммунистическая – ул. Гагарина – ул. Полежаева – далее по маршруту.

№ 8: р.п. Ялга – р.п. Николаевка - ул. Осипенко – ул. Московская – ул. Рабочая – ул. Коммунистическая – до пр. Ленина и обратно.

№ 9: ОАО «Лисма» – Северо-Запад – ТЭЦ-2 – будет следовать до Элеватора и обратно.

№№ 7, 13, 31 – СК «Мордовия» – ул. Строительная – ул. Титова – ул. Васенко – ул. Ботевградская – ул. Коммунистическая – ул. Гагарина – ул. А. Невского – ул. Севастопольская – ул. Красная далее по действующим маршрутам.

№15: при движении с р.п. Луховка будет следовать по ул. Волгоградской – ул. Рабочей – ул. Московской – ул. А. Невского – ул. Гагарина – и далее по действующему маршруту. При движении с микрорайона «Светотехстрой» в направлении р.п. Луховка - ул. Титова – ул. Гагарина – ул. А. Невского – ул. Московская – ул. Рабочая – и далее по действующему маршруту.

№№ 16, 37, 44: будут следовать по ул. Волгоградской – ул. Рабочей – ул. Московской – ул. А. Невского – ул. Гагарина – ул. Коммунистическая – ул. ул. Большевистская – с выходом на ул. Полежаева и далее по действующим маршрутам.

№№ 19, 22, 35: будут отправляться от Центрального рынка и следовать по ул. Полежаева – ул. Гагарина – ул. А. Невского – ул. Осипенко и далее по действующим маршрутам.

№27: будет следовать по ул. Волгоградской - ул. Рабочей – ул. Московской – ул. А. Невского – ул. Осипенко.

№№28: будет следовать по ул. Полежаева – ул. Большевистская - ул. Коммунистическая – ул. Гагарина и далее по действующему маршруту.

№№ 32, 40: будут следовать по ул. Волгоградской – ул. Рабочей – ул. Московской – ул. А. Невского – и далее по действующим маршрутам.

№№ 36, 38: будут отправляться от Центрального рынка и следовать по ул. Полежаева – ул. Гагарина – ул. А. Невского – ул. Севастопольская – ул. Красной и далее по действующим маршрутам.

№45: – при движении с р.п Ялга будет следовать по ул. Осипенко – ул. А. Невского – ул. Гагарина - ул. Коммунистическая – ул. Большевистская с выходом на ул. Полежаева и далее по действующему маршруту. При движении с микрорайона «Светотехсрой» ул. Полежаева – ул. Большевистская - ул. Коммунистическая - ул. Гагарина – ул. А. Невского и далее по действующему маршруту.

№№66: Северо-Запад – Центр – будут следовать до Центрального рынка и обратно.

Троллейбусные маршруты