9 мая в Саранске: афиша праздничных мероприятий

9 Мая – это великий и священный праздник. Это праздник национальной гордости, воинской доблести и ратной славы!
Сколько бы лет ни минуло с мая 1945-го, этот праздник навсегда останется в сердцах людей, как день памяти и благодарности тем, кто отстаивал независимость нашей Родины на полях сражений и тем, кто ковал победу в тылу, своим доблестным трудом приближая час освобождения.
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Площадь Победы
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10.00
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«Поклонимся великим тем годам…»
Торжественный митинг у Вечного огня
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10.00 – 14.00
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Работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту
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10.45
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Торжественное прохождение сводного полка подразделений МВД, МЧС, Саранского гарнизона, кадетов и юнармейцев образовательных учреждений города
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12.00
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«От героев былых времен…»
Историко-театрализованное действо
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15.00
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МАСШТАБНАЯ АКЦИЯ – ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Маршрут: ж/д вокзал® пр. Ленина ® Советская пл. ® пл. Победы.
Концертные агитбригады:
Железнодорожный вокзал, памятник Стратонавтам: «Победный 45 …»
ул. Васенко – пр. Ленина: «Споем День Победы вместе»
ул. Полежаева – пр. Ленина: «Великие песни великой Победы»
ул. Б. Хмельницкого – пр. Ленина: «Память сердца»
ул. Коммунистическая – пр. Ленина: «Во Славу общей Победы»
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20.30
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«Свеча Памяти»
Патриотическая акция
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Мемориальное кладбище
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11.30
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Возложение цветов к братским могилам воинов, скончавшихся от ран в госпиталях города Саранска. Церковная панихида.
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Фонтанный спуск
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10.00
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«Победный вернисаж»
Выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества учащихся художественных школ и школ искусств городского округа Саранск, мастеров и умельцев Республики Мордовия и регионов Российской Федерации
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Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.
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10.00 – 20.00
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Интерактивная площадка у входа в музей:
- «326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия» - выставка, посвященная 80-й годовщине начала формирования 326 стрелковой дивизии, фотовыставка;
- «Лица Победы. Военная Слава Саранска» - выставка экспонатов, фотовыставка;
- «Сурский героический рубеж» - выставка, посвященная
80 - летию строительства Сурского оборонительного рубежа, фотовыставка;
- «На боевом рубеже» - фотозона;
- «История Саранска и Мордовии» - демонстрация на мониторе видео фильмов;
- «Прочитай и передай другому» - патриотическая акция (презентация и распространение музейной газеты «Солдат»)
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Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина
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13.00. – 19.00.
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«Ликуй Победа!»
Народное гуляние
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13.00-15.00
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«Музыка Победы»
Концерт творческих коллективов образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и Центров детского творчества городского округа Саранск
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15.00 – 17.00
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«По дорогам песни фронтовой»
Праздничный концерт творческих коллективов городского округа Саранска
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17.00 – 19.00
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«В вихре победного Венского вальса»
Танцевальный ретро-вечер
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Парк культуры и отдыха Пролетарского района
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13.00 – 16.00
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«Победный май»
Праздничный вечер
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Акция «Марафон военной книги»
(книжная выставка ЦГБС для взрослых и детей)
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13.00 – 15.00
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«Пусть победная песня звучит…»
Концерт творческих коллективов образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и Центров детского творчества городского округа Саранск
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Советская площадь
«Великой Победе посвящается…»
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13.00 – 14.00
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«Эстафета побед»
Легкоатлетический пробег от филиала Российского союза боевых искусств по Республике Мордовия
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14.00 – 15.00
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«Испытай себя!»
Спортивные состязания с элементами ГТО
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14.00 – 16.00
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Выставка военного оружия от регионального отделения ДОСААФ России в Республике Мордовия
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Главная сцена на Советской площади
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15.30-16.00
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«Подвиг народа бессмертен!»
Театрализованное представление артистов государственного музыкального театра имени И.М. Яушева
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16.00-17.30
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«Zа Победу!»
Гала-концерт деятелей искусств Республики Мордовия
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17.30-18.00
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«Zа Мир! Zа Россию!»
Литературно – музыкальное представление артистов Мордовского государственного национального драматического театра
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18.00-19.00
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«Одна на всех Победа»
Концерт ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени
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19.00-19.30
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«Бал Победы»
Интерактивный танцевальный проект с участием творческих коллективов городского округа Саранск
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19.30-20.00
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«Победы Май 2022»
Театрализованный концерт артистов государственного русского драматического театра
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20.00 – 21.00
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«Великой Победе посвящается…»
Концерт группы «Zемляки» и артистов Мордовской государственной филармонии
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21.00 – 22.00
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«Музыка Победной весны»
Танцевальный шоу – проект
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22.00
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«Салют Победы»
Свето - пиротехническое представление
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Парк Победы
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18.00-21.00
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Art –локация «Мы этой памяти верны»
Хронограф дайджест «С Победой в сердце»
Спортивная площадка «Равнение на Победу»
Майский бульвар «Победа в лицах»
«Должны смеяться дети»
Детская патриотическая шоу – программа
«Вперед к Победе!»
Спортивная акция
«Военной песни негасимый свет»
Музыкальный проект
«Этот День Победы»
Фестиваль песен военных лет
«Пусть всегда будет мир!»
Творческий проект ансамбля казачьей песни и пляски
им. С.Балабана «Разгуляй»
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ТЭЦ-2
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16.30-18.00
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Акция «Георгиевская ленточка»
«Мы рисуем мир»
Стрит - арт проект
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17.00-18.00
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«Благодарность. Память. Почтение»
Музыкально-тематический вечер
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Площадь (пересечение ул. М.Расковой и ул. Ульянова
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18.00-21.00
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«Войны священные страницы»
Песенный хронограф по годам Великой Отечественной войны
«О войне, на которой я не был…»
Музыкально-поэтическое ассорти
«Играй, играй, рассказывай тальяночка моя…»
Солдатская завалинка с участием гармонистов г.о.Саранск
«Даёшь Катюшу»
Песенный флешмоб с участием жителей города
«Победный Хит»
Парад лучших песен о войне с участием солистов и творческих коллектив г. о. Саранск
Праздничный концерт артистов Мордовской Государственной Филармонии Республики Мордовия и арт-фолк группы «Морденс»
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ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
Площадь по ул. Коваленко
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18.00 – 21.00
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«Бессмертие подвига»
Стена памяти (фотографии участников ВОВ)
«Письма в 45 год»
Требьют – проект (поздравительная открытка ветеранам)
«Курс молодого бойца»
Квест-игра
«Мы – Zа Мир»
Art-творчество на свежем воздухе (конкурс рисунка на асфальте)
«Победный Май»
Танцевальная Ретро площадка
«И помнит мир спасенный»
Тематический концерт с элементами театрализации
Концерт-подарок от Мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина»