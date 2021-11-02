9 мая в Саранске: афиша праздничных мероприятий

9 Мая – это великий и священный праздник. Это праздник национальной гордости, воинской доблести и ратной славы!

Сколько бы лет ни минуло с мая 1945-го, этот праздник навсегда останется в сердцах людей, как день памяти и благодарности тем, кто отстаивал независимость нашей Родины на полях сражений и тем, кто ковал победу в тылу, своим доблестным трудом приближая час освобождения.

Площадь Победы

10.00 «Поклонимся великим тем годам…» Торжественный митинг у Вечного огня

10.00 – 14.00 Работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту

10.45 Торжественное прохождение сводного полка подразделений МВД, МЧС, Саранского гарнизона, кадетов и юнармейцев образовательных учреждений города

12.00 «От героев былых времен…» Историко-театрализованное действо

15.00 МАСШТАБНАЯ АКЦИЯ – ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» Маршрут: ж/д вокзал® пр. Ленина ® Советская пл. ® пл. Победы. Концертные агитбригады: Железнодорожный вокзал, памятник Стратонавтам: «Победный 45 …» ул. Васенко – пр. Ленина: «Споем День Победы вместе» ул. Полежаева – пр. Ленина: «Великие песни великой Победы» ул. Б. Хмельницкого – пр. Ленина: «Память сердца» ул. Коммунистическая – пр. Ленина: «Во Славу общей Победы»

20.30 «Свеча Памяти» Патриотическая акция

Мемориальное кладбище

11.30 Возложение цветов к братским могилам воинов, скончавшихся от ран в госпиталях города Саранска. Церковная панихида.

Фонтанный спуск

10.00 «Победный вернисаж» Выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества учащихся художественных школ и школ искусств городского округа Саранск, мастеров и умельцев Республики Мордовия и регионов Российской Федерации

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.

10.00 – 20.00 Интерактивная площадка у входа в музей: - «326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия» - выставка, посвященная 80-й годовщине начала формирования 326 стрелковой дивизии, фотовыставка; - «Лица Победы. Военная Слава Саранска» - выставка экспонатов, фотовыставка; - «Сурский героический рубеж» - выставка, посвященная 80 - летию строительства Сурского оборонительного рубежа, фотовыставка; - «На боевом рубеже» - фотозона; - «История Саранска и Мордовии» - демонстрация на мониторе видео фильмов; - «Прочитай и передай другому» - патриотическая акция (презентация и распространение музейной газеты «Солдат»)

Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина

13.00. – 19.00. «Ликуй Победа!» Народное гуляние

13.00-15.00 «Музыка Победы» Концерт творческих коллективов образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и Центров детского творчества городского округа Саранск

15.00 – 17.00 «По дорогам песни фронтовой» Праздничный концерт творческих коллективов городского округа Саранска

17.00 – 19.00 «В вихре победного Венского вальса» Танцевальный ретро-вечер

Парк культуры и отдыха Пролетарского района

13.00 – 16.00 «Победный май» Праздничный вечер

Акция «Марафон военной книги» (книжная выставка ЦГБС для взрослых и детей)

13.00 – 15.00 «Пусть победная песня звучит…» Концерт творческих коллективов образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и Центров детского творчества городского округа Саранск

Советская площадь «Великой Победе посвящается…»

13.00 – 14.00 «Эстафета побед» Легкоатлетический пробег от филиала Российского союза боевых искусств по Республике Мордовия

14.00 – 15.00 «Испытай себя!» Спортивные состязания с элементами ГТО

14.00 – 16.00 Выставка военного оружия от регионального отделения ДОСААФ России в Республике Мордовия

Главная сцена на Советской площади

15.30-16.00 «Подвиг народа бессмертен!» Театрализованное представление артистов государственного музыкального театра имени И.М. Яушева

16.00-17.30 «Zа Победу!» Гала-концерт деятелей искусств Республики Мордовия

17.30-18.00 «Zа Мир! Zа Россию!» Литературно – музыкальное представление артистов Мордовского государственного национального драматического театра

18.00-19.00 «Одна на всех Победа» Концерт ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени

С.В. Балабана и государственного ансамбля песни и танца «Умарина»

19.00-19.30 «Бал Победы» Интерактивный танцевальный проект с участием творческих коллективов городского округа Саранск

19.30-20.00 «Победы Май 2022» Театрализованный концерт артистов государственного русского драматического театра

20.00 – 21.00 «Великой Победе посвящается…» Концерт группы «Zемляки» и артистов Мордовской государственной филармонии

21.00 – 22.00 «Музыка Победной весны» Танцевальный шоу – проект

22.00 «Салют Победы» Свето - пиротехническое представление

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН Парк Победы

18.00-21.00 Art –локация «Мы этой памяти верны» Хронограф дайджест «С Победой в сердце» Спортивная площадка «Равнение на Победу» Майский бульвар «Победа в лицах» «Должны смеяться дети» Детская патриотическая шоу – программа «Вперед к Победе!» Спортивная акция «Военной песни негасимый свет» Музыкальный проект «Этот День Победы» Фестиваль песен военных лет «Пусть всегда будет мир!» Творческий проект ансамбля казачьей песни и пляски им. С.Балабана «Разгуляй»

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ТЭЦ-2

16.30-18.00 Акция «Георгиевская ленточка» «Мы рисуем мир» Стрит - арт проект

17.00-18.00 «Благодарность. Память. Почтение» Музыкально-тематический вечер

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН Площадь (пересечение ул. М.Расковой и ул. Ульянова

18.00-21.00 «Войны священные страницы» Песенный хронограф по годам Великой Отечественной войны «О войне, на которой я не был…» Музыкально-поэтическое ассорти «Играй, играй, рассказывай тальяночка моя…» Солдатская завалинка с участием гармонистов г.о.Саранск «Даёшь Катюшу» Песенный флешмоб с участием жителей города «Победный Хит» Парад лучших песен о войне с участием солистов и творческих коллектив г. о. Саранск Праздничный концерт артистов Мордовской Государственной Филармонии Республики Мордовия и арт-фолк группы «Морденс»

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН Площадь по ул. Коваленко