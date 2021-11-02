Новости Саранска, России и Мира

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9 мая в Саранске: афиша праздничных мероприятий

9 мая в Саранске: афиша праздничных мероприятий

 9 Мая – это великий и священный праздник. Это праздник национальной гордости, воинской доблести и ратной славы! 

          Сколько бы лет ни минуло с мая 1945-го, этот праздник навсегда останется в сердцах людей, как день памяти и благодарности тем, кто отстаивал независимость нашей Родины на полях сражений и тем, кто ковал победу в тылу, своим доблестным трудом приближая час освобождения. 

Площадь Победы 

 

10.00 

«Поклонимся великим тем годам…» 

Торжественный митинг у Вечного огня 

10.00 – 14.00 

Работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту 

10.45 

Торжественное прохождение сводного полка подразделений МВД, МЧС, Саранского гарнизона, кадетов и юнармейцев образовательных учреждений города     

12.00 

«От героев былых времен…» 

Историко-театрализованное действо  

15.00 

МАСШТАБНАЯ АКЦИЯ – ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

Маршрут: ж/д вокзал® пр. Ленина ® Советская пл. ® пл. Победы. 

 

Концертные агитбригады: 

Железнодорожный вокзал, памятник Стратонавтам: «Победный 45 …» 

ул. Васенко – пр. Ленина: «Споем День Победы вместе» 

ул. Полежаева – пр. Ленина: «Великие песни великой Победы» 

ул. Б. Хмельницкого – пр. Ленина: «Память сердца» 

ул. Коммунистическая – пр. Ленина: «Во Славу общей Победы» 

20.30                         

«Свеча Памяти»  

Патриотическая акция 

 

Мемориальное кладбище  

11.30                        

Возложение цветов к братским могилам воинов, скончавшихся от ран в госпиталях города Саранска. Церковная панихида. 

 

Фонтанный спуск 

10.00 

 

 

 

«Победный вернисаж» 

Выставка изделий декоративно-прикладного и  художественного творчества учащихся художественных школ и школ искусств городского округа Саранск, мастеров и умельцев Республики Мордовия и регионов Российской Федерации 

 

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. 

 

10.00 – 20.00 

Интерактивная площадка у входа в музей: 

- «326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия» - выставка, посвященная 80-й годовщине начала формирования 326 стрелковой дивизии, фотовыставка; 

- «Лица Победы. Военная Слава Саранска» - выставка экспонатов, фотовыставка; 

- «Сурский героический рубеж» - выставка, посвященная  

80 - летию строительства Сурского оборонительного рубежа, фотовыставка; 

- «На боевом рубеже» - фотозона; 

- «История Саранска и Мордовии» - демонстрация на мониторе видео фильмов; 

- «Прочитай и передай другому» - патриотическая акция (презентация и распространение музейной газеты «Солдат») 

 

Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина 

 

13.00. – 19.00. 

«Ликуй Победа!» 

Народное гуляние 

13.00-15.00 

«Музыка Победы»  

Концерт творческих коллективов образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и Центров детского творчества городского округа Саранск 

15.00 – 17.00 

«По дорогам песни фронтовой» 

Праздничный концерт творческих коллективов городского округа Саранска 

17.00 – 19.00 

«В вихре победного Венского вальса» 

Танцевальный ретро-вечер 

 

Парк культуры и отдыха Пролетарского района 

 

13.00 – 16.00 

 

«Победный май» 

Праздничный вечер 

 

Акция «Марафон военной книги»   

(книжная выставка ЦГБС для взрослых и детей) 

13.00 – 15.00 

«Пусть победная песня звучит…»  

Концерт творческих коллективов образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и Центров детского творчества городского округа Саранск 

Советская площадь 

«Великой Победе посвящается…» 

 

13.00 – 14.00 

«Эстафета побед» 

Легкоатлетический пробег от филиала Российского союза боевых искусств по Республике Мордовия 

14.00 – 15.00 

«Испытай себя!» 

Спортивные состязания с элементами ГТО 

14.00 – 16.00 

Выставка военного оружия от регионального отделения ДОСААФ России в Республике Мордовия 

 

Главная сцена на Советской площади 

 

15.30-16.00 

«Подвиг народа бессмертен!» 

Театрализованное представление артистов государственного музыкального театра имени И.М. Яушева 

16.00-17.30 

«Zа Победу!» 

Гала-концерт деятелей искусств Республики Мордовия 

17.30-18.00 

«Zа Мир! Zа Россию!» 

Литературно – музыкальное представление артистов Мордовского государственного национального драматического театра 

18.00-19.00 

«Одна на всех Победа» 

Концерт ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени
С.В. Балабана и государственного ансамбля песни и танца «Умарина» 

19.00-19.30 

«Бал Победы» 

Интерактивный танцевальный проект с участием творческих коллективов городского округа Саранск 

19.30-20.00 

«Победы Май 2022» 

Театрализованный концерт артистов государственного русского драматического театра 

20.00 – 21.00 

«Великой Победе посвящается…» 

Концерт группы «Zемляки» и артистов Мордовской государственной филармонии 

21.00 – 22.00 

«Музыка Победной весны» 

Танцевальный шоу – проект  

22.00 

«Салют Победы» 

Свето - пиротехническое представление 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

Парк Победы 

18.00-21.00 

Art –локация «Мы этой памяти верны» 

Хронограф дайджест «С Победой в сердце» 

Спортивная площадка «Равнение на Победу» 

Майский бульвар «Победа в лицах» 

 

«Должны смеяться дети» 

Детская патриотическая шоу – программа 

«Вперед к Победе!» 

Спортивная акция 

«Военной песни негасимый свет» 

Музыкальный проект 

 

«Этот День Победы» 

Фестиваль песен военных лет 

 

«Пусть всегда будет мир!» 

Творческий проект ансамбля казачьей песни и пляски  

им. С.Балабана «Разгуляй» 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

ТЭЦ-2 

16.30-18.00 

Акция «Георгиевская ленточка» 

«Мы рисуем мир» 

Стрит - арт проект  

17.00-18.00 

«Благодарность. Память. Почтение» 

Музыкально-тематический вечер  

 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

Площадь (пересечение ул. М.Расковой и ул. Ульянова 

18.00-21.00 

«Войны священные страницы» 

Песенный хронограф  по годам Великой Отечественной войны 

«О войне, на которой я не был…» 

Музыкально-поэтическое ассорти 

«Играй, играй, рассказывай тальяночка моя…» 

Солдатская завалинка с участием гармонистов г.о.Саранск 

«Даёшь Катюшу» 

Песенный флешмоб с участием жителей города 

«Победный Хит» 

Парад лучших песен о войне с участием солистов и творческих коллектив г. о. Саранск 

Праздничный концерт артистов Мордовской Государственной Филармонии Республики Мордовия и арт-фолк группы «Морденс» 

 

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН 

Площадь по ул. Коваленко 

18.00 – 21.00 

«Бессмертие подвига» 

Стена памяти (фотографии участников ВОВ) 

«Письма в 45 год» 

Требьют – проект  (поздравительная открытка ветеранам) 

«Курс молодого бойца» 

Квест-игра 

«Мы – Zа Мир» 

Art-творчество на свежем воздухе (конкурс рисунка на асфальте) 

«Победный Май» 

Танцевальная Ретро площадка 

«И помнит мир спасенный» 

Тематический концерт с элементами театрализации 

Концерт-подарок от Мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина» 