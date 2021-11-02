В Саранске поликлиника № 4 будет капитально отремонтирована

ГБУЗ РМ «Поликлиника № 4» – лечебно-диагностический центр, предоставляющий широкий спектр медицинских услуг с использованием современных технологий. В их числе магнитно-резонансная и компьютерная томография, рентгенология, многопрофильная функциональная диагностика, лаборатория, включающая иммунно-ферментный, биохимический, клинический и ПЦР отделы, эндоскопическое отделение.

Здесь работают диабетологический центр, неврологическое, хирургическое отделения, консультативный отдел. Имеется многопрофильный дневной стационар на 50 коек, физиотерапевтическое отделение с кабинетами механотерапии и ЛФК.

Поликлиника активно участвует в реализации национального проекта «Здравоохранение» и проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках последнего, с ноября 2021 года проводится капитальный ремонт здания медицинского учреждения, на эти цели выделено 157 миллионов рублей.

На сегодня почти готов новый фасад. Полным ходом идут внутренние работы по штукатурке, электрике, отоплению, канализации, водопроводу, вентиляции, установке перегородок.

Пока ремонт проводится в половине здания, площадь которого составляет 7 400 квадратных метров. Когда все будет готово, работы начнутся во второй половине. Сделано это для обеспечения непрерывной работы поликлиники.