Полицейские ищут мужчину, который избил жителя Саранска

В Саранске сотрудники полиции продолжают искать молодого человека, который избил горожанина. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Инцидент произошел ночью третьего апреля во дворе дома №27 на улице Гожувская. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого разыскиваемый нанес пострадавшему телесные повреждения, после чего скрылся.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Был одет: куртка спортивная темно-зеленого цвета с капюшоном, джинсы светлые, кроссовки спортивные белого цвета. С ним рядом в момент инцидента находилась девушка.

Если вы располагаете какой-либо информацией о разыскиваемом, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 89271920010, 8(8342) 29-77-54, 29-77-88, либо 102.