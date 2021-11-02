Житель Саранска оказался на больничной койке после конфликта с дальним родственником

В Саранске на скамье подсудимых оказался 49-летний местный житель, который напал с ножом на 38-летнего родственника жены. Пострадавший после конфликта попал в больницу.

Инцидент произошел 26 февраля. В гостях у пострадавшего собрались гости. Компания отмечала день рождения супруги обвиняемого. В какой-то момент мужчины вышли на лестничную клетку. И разговор о жизни перерос в ссору.

«49-летний мужчина осудил знакомого за его жизненные принципы, назвав при этом альфонсом. В результате между ними началась драка, в ходе которой обвиняемый вернулся в квартиру, взял нож и нанес потерпевшему один удар», — рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.

Пострадавший спустился на несколько этажей. Затем ему стало плохо. Бригаду «Скорой» вызвал один из гостей.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Сейчас он заключен под стражу.