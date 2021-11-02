В Мордовии пьяный водитель «Калины» протаранил мотоцикл: пострадали двое подростков

В Большеберезниковском районе 9 мая произошла авария с участием мотоцикла и легковушки. Об этом рассказали в ГИБДД Мордовии.

По данным ведомства, в населенном пункте Большие Березники пьяный 42-летний водитель автомобиля «Лада Калина», выезжая на главную, не уступил дорогу мотоциклу «Мотолэнд XV200-A», которым управлял 17-летний юноша.

В результате происшествия несовершеннолетний байкер и его 17-летний пассажир были доставлены в больницу. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.