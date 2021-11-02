«Хенде», «Калина» и «ПАЗ» столкнулись в Саранске: пострадал один человек

Рано утром 11 мая на улице Невского в Саранске произошло тройное ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Мордовии.

Напротив дома №46/а столкнулись кроссовер, легковушка и автобус. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Хендэ Грета», выезжая на главную, не уступил дорогу и врезался в «Ладу Калину». После этого автомобиль развернуло и отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «ПАЗом».

В результате аварии пострадала 64-летняя пассажирка «Лады» была доставлена в больницу. Ей оказана необходимая медицинская помощь.

Водители всех транспортных средств трезвы.