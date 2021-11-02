Житель Мордовии добровольно выдал полицейским найденное охотничье ружье

В Мордовии 56-летний житель Чамзинского района добровольно сдал сотрудникам полиции обрез охотничьего ружья. У оружия неустановлен калибр, год производства и маркировка.

Мужчина рассказал стражам порядка, что нашел ружье на дне водоема в селе Пянгилей. Зная об ответственности за незаконное хранение оружия, он решил добровольно выдать его правоохранительным органам.

«Изъятое направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о выплате денежной компенсации», - рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.