В Доме Республики обсудили вопросы развития строительной отрасли

12 мая в Доме Республики состоялось совещание по вопросам развития строительной отрасли региона. В совещании приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, Вице-президент- Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр Колтыпин, представители компаний-застройщиков.



Глава Мордовии подчеркнул важность обсуждаемой темы и поблагодарил Петра Колтыпина за возможность прямого разговора застройщиков республики с представителями банка.



«У нас возникает много вопросов сейчас на наших строительных совещаниях по финансированию проектов, в которые мы заходим, - отметил Артём Здунов. - Впереди у нас - градостроительный совет, там будут определяться участки под жилищное строительство. Как будут защищены застройщики с точки зрения финансов, как выстраивать взаимодействие с банком - всё это очень важно. Сбербанк является лидером финансирования застройщиков, в настоящее время в республике банк финансирует строительство 11 многоквартирных домов».



Вице-президент - Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр Колтыпин подчеркнул, что для Сбербанка поддержка строительного сектора является принципиальной позицией.



«Задачи, поставленные по развитию строительства жилья Президентом России, не снимаются, - сказал он. - Тот кризис, в котором сейчас оказалась страна, уже не первый и не второй, и мы научились с ними справляться. Поэтому те, кто сейчас не прекращает заниматься развитием своего бизнеса, - они проходят кризис достойно и наращивают свой потенциал. Банку тоже сейчас непросто, доходность снизилась, но эту ситуацию мы переживем, в завтрашний день мы смотрим с позитивом, будем активно поддерживать строительный сектор Мордовии и никого из застройщиков не оставим без помощи - в этом вы можете быть уверены».



Было отмечено, что в прошлом году банком выдано 2,9 млрд. рублей на финансирование строительных проектов региона. Также представители Сбербанка высоко оценили работу республики за последние два года по увеличению выданных разрешений на строительство. «Этим может похвастаться далеко не каждый регион страны», - отметил директор Управления финансирования недвижимости Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Щербаков.