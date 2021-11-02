Олег Маркин: Сложившаяся ситуация может привести к громаднейшей вспышке коронавируса

В Мордовии ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильной. Ежесуточно в республике регистрируется менее 40 новых случаев. А в ковидных госпиталях находятся 260 пациентов. Об этом заявил Артем Здунов в ходе заседания оперативного штаба региона.

«Особое внимание сейчас нужно уделить вопросам вакцинации, чтобы продолжать иммунизацию, учитывая предстоящие летние месяцы и проведение оздоровительного отдыха детей. В лагерях будет смешение коллективов, скопление по 100 и более человек», - сказал руководитель региона.

Также в ходе заседания было отмечено, в Мордовии снижается коллективный иммунитет. В настоящее время он составляет 48,5%. Хотя еще месяц назад данный показатель равнялся 60%.

Министр здравоохранения РМ Олег Маркин предупредил, что сложившаяся ситуация может привести к громаднейшей вспышке заболеваемости коронавирусом и повторить масштабы осени 2021 года. Он обратился к руководителям предприятий региона и профильных министерств с настоятельной просьбой о соблюдении сроков ревакцинации работников.

В республике около 90 % детей и подростков вакцинировано от коронавируса. Сейчас в наличии есть 1320 доз детской вакцины, иммунизацию нужно продолжать, это важно, учитывая предстоящий летний отдых детей.

Проведение активного ПЦР-тестирования, вакцинации и ревакцинации поручено обеспечить для всех задействованных в организации сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также в работе оздоровительных лагерей и студотрядов.

Было отмечено, что большое количество вопросов сейчас поступает по поводу посещения родителями мероприятий в детсадах. Галина Лотванова сообщила, что образовательные организации в мае будут открыты для родителей при условии соблюдения всех санитарных требований и мер безопасности.