Планы развития компании «РМ Рейл» обсудили на совещании у Главы Мордовии

Накануне Глава Мордовии встретился с руководством компании «РМ Рейл». Стороны обсуждали вопросы работы предприятий холдинга, в том числе планы по реализации новых инвестпроектов.

Стоит отметить, что производственные мощности предприятия включают в себя вагоностроительный и литейный комплексы, площадки по ремонту и обслуживанию подвижного состава, а также собственный инжиниринговый центр. Сокращения персонала и оптимизации численности работников не предвидится, предприятия работают в обычном режиме.

Одним из важных направлений остается вывод на рынок нового подвижного состава с улучшенными техническими характеристиками, несмотря на действующие санкционные ограничения. В этих условиях ключевая роль отводится своевременному перестраиванию производственных и логистических цепочек, в том числе в части поставок необходимых комплектующих.

Еще одной серьезной задачей для холдинга является подготовка кадров и взаимодействие с образовательными учреждениями республики, включая Мордовский госуниверситет. Глава Мордовии подчеркнул, что совместные учебно-производственные проекты должны быть нацелены на долгосрочную перспективу.

Стороны договорились объединить усилия в развитии инженерных компетенций. Максим Тевс пригласил Главу республики на презентацию уникальных разработок, которая состоится на «Рузхиммаше» в июне. Речь идет о вагоне-цистерне для перевозки крепкой азотной кислоты, контейнерах-цистернах для СПГ в двух исполнениях: из нержавеющей стали и из алюминиевого сплава. Также был запланирован совместный визит в инжиниринговый центр «РМ Рейл».