В Саранске мужчина убил сожительницу, а после этого свел счеты с жизнью

В Мордовии были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Тела были найдены в ночь на шестое мая в квартире одного из домов, расположенных на Лямбирском шоссе в Саранске. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили родственники погибших.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли предметы, имеющие доказательственное значение.

«Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство сожительницы, а после этого свел счеты с жизнью», - рассказали в пресс-службе СК по РМ.

Расследование уголовного дела продолжается.