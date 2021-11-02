Верховный Суд Республики Мордовия продлил срок содержания под стражей Алексею Меркушкину

Верховный суд Мордовии удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия – Министра целевых программ Алексея Меркушкина.

Алексею Меркушкину предварительным следствием инкриминируется дача взятки в особо крупном размере, организация злоупотребления должностными полномочиями и хищение республиканских бюджетных денежных средств в составе организованной преступной группы в особо крупном размере.

Срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Алексея Меркушкина продлен по 28 июня 2022 года включительно.