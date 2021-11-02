На заседании антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики обсудили ситуацию в основных отраслях

12 мая в Доме Республики состоялось очередное заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с членами Правительства ситуацию в ключевых отраслях.



По информации министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ, бизнес республики активно пользуется федеральными и региональными мерами поддержки. За кредитными каникулами в банки и Фонд поддержки предпринимательства обратились около 300 субъектов МСП. По льготным программам кредитования получено 160 заявок на 1,5 млрд. рублей.



Одобрено 79 микрозаймов на 225 млн. рублей, гарантийным фондом выдано 11 поручительств на 44 млн. рублей.



Глава республики подчеркнул, что введённые региональные меры поддержки востребованы предпринимателями.



В республике на постоянной основе ведется мониторинг розничных цен. На потребительском рынке розничный спрос товаров пришел в норму.



По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Мордовии, в рамках еженедельного мониторинга роста отпускных цен на продукцию перерабатывающих предприятий республики не зафиксировано, снизились цены на молоко, сливочное масло, свинину, капусту.



По информации министерства строительства и архитектуры Мордовии, анализ стоимости квадратного метра жилья в республике по основным застройщикам показал с начала года рост на 25-30%. При этом активно реализуются программы по ипотечным кредитам. На федеральном уровне процентная ставка снизилась до 9%. Проработан региональный проект снижения ставки: на рынке есть кредитование под 6,7 %, по семейной ипотеке действуют программы по дифференцированной ставке от 2,9 % в первый год до 5,7 % - в последующие. Все эти меры позволят увеличить продажи жилья.



Также было отмечено, что в настоящее время не наблюдается динамики роста цен на основные строительные материалы.



Постоянный мониторинг ведётся за работой промышленных предприятий. По информации Минпрома республики, в настоящее время 9 системообразующих предприятий республики заявили о загрузке производственных мощностей менее 100 процентов. Каждое из них находится на особом контроле. Работники, оказавшиеся в режиме простоя, переводятся на временные работы.



По данным министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ, увеличения обращений в службу занятости со стороны работников системообразующих и градообразующих предприятий не фиксируется.