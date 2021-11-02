В Саранске проверили пассажироперевозчиков

В Мордовии за четыре месяца зарегистрировано 8 ДТП с участием пассажирского транспорта. В результате происшествий два человека погибли и 11 получили травмы.

12 мая, с целью предупреждения и пресечения нарушений ПДД, сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Перевозчик».

Инспекторы особое внимание уделяли водителям маршруток и автобусов. За время проведения мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции Мордовии проверены десятки транспортных средств и водителей, осуществляющих перевозку пассажиров. Выявлено 15 нарушений требований законодательства Российской Федерации, допущенных водителями, а также должностными и юридическими лицами, ответственными за осуществление перевозок пассажиров.

Самое частое нарушение – управление транспортными средствами с техническими неисправностями, либо в конструкцию которых незаконно внесены изменения.

Кроме того, в ходе проверки выявлены и другие нарушения: разговор по мобильному телефону во время движения, правила применения ремней безопасности, высадка и посадка пассажиров в неустановленных для этого местах и другие.