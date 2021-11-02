Жителя Саранска обманули при покупке электронного пианино

Житель Саранска стал жертвой мошенников. Мужчину обманули при покупке электронного пианино. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

На сайте бесплатных объявлений 47-летний горожанин нашел информацию о продаже музыкального инструмента. Потерпевший связался с продавцом, обговорил условия сделки и перевел в качестве предоплаты более 22 тысяч рублей.

Товар незнакомец должен был отправить в течение нескольких дней. Однако в назначенный срок он не пришел. Прождав некоторое время, мужчина обратился в полицию.