В Мордовии пожилой мужчина застрелил из охотничьего ружья свою сожительницу

Шокирующая история произошла в Ичалковском районе. В населенном пункте Малые Ичалки пожилой мужчина застрелил свою 72-летнюю сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

Преступление было совершено 14 мая. Между пенсионерами произошла ссора. Конфликт закончился тем, что мужчина выстрелил в женщину их охотничьего ружья. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась. Подозреваемого задержали на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.