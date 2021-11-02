В этом году 880 семей Мордовии направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий

В Мордовии в 2022 году 880 семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Поясняется, что оплатить первый взнос по ипотеке или погасить ее часть можно сразу после рождения ребенка. А вот если без ипотеки, то только после трехлетия малыша.

Если семья использует маткапитал на жилье, то необходимо будет выделить в нем доли собственности всем членам семьи.

Покупку жилого дома, но не участка, также можно оплатить материнским капиталом. Ремонт оплачивать нельзя, но можно его использовать на реконструкцию: сделать пристройку или надстроить этаж с увеличением площади.