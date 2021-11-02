Мошенник из Мордовии обманул 44 человек на 5,5 млн рублей

В Саранске вынесен приговор 27-летнему мошеннику. От действий злоумышленника пострадали несколько десятков человек. А сумма ущерба оценивается в 5,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Поясняется, что в течение нескольких лет молодой человек воровал у знакомых автомобили, смартфоны, наушники, часы и золотые украшения.

«При этом смартфоны и аксессуары, как правило, потерпевшие брали в кредит на свое имя, после чего передавали их злоумышленнику. За пользование имуществом обвиняемый обещал им выплату денежных средств в виде процентов. При этом сразу после их получения молодой человек перепродавал автомобили и телефоны, а украшения сдавал в ломбард. Вырученные денежные средства он тратил на личные нужды», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Жертвами мошенника стали 44 человека. Не дождавшись получения процентов и возврата имущества, местные жители стали обращаться в полицию.

Обвиняемый был установлен сотрудниками уголовного розыска. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.