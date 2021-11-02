Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»

Глава республики Артем Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги». Для проведения турниров булет использоваться наследие Чемпионата мира по футболу. К участию готовятся команды предприятий республики.

Первый сезон лиги планируется провести в кубковом формате - сначала игры в группах, далее выявление сильнейшей команды в формате плей-офф. Для удобства логистики планируется сформировать группы по территориальному принципу. Будут задействованы 18 стадионов в районах, сертифицированные региональной Федерацией футбола. Финальные матчи турнира состоятся на «Мордовия Арена».

Еще одна важная задача создаваемой лиги – поддержать детский и юношеский футбол. Большинство предприятий, которые уже заявились для участия в лиге, возьмут шефство над детскими футбольными командами, что позволит обеспечить ребят качественной экипировкой, помочь с выездными матчами, содержанием полей и поддержкой детских тренеров. Мордовия – единственный регион, где юношеские команды уже имеют уникальную возможность играть в футбол на стадионе, где проводился мировой футбольный мундиаль. Об этом сказал Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Егоров.

Главная цель создания лиги, по мнению Главы Мордовии - сделать футбол в республике по-настоящему «народным», популярным и массовым видом спорта. Особое внимание он обратил на организацию яркой культурной программы перед матчами - устраивать семейные праздники, благотворительные ярмарки, презентации, мероприятия волонтеров и молодежных организаций, выставки народно-художественных промыслов, сувенирной продукции. «Культуру боления» на стадионах будет сопровождать Фестиваль чирлидинга, который зарядит болельщиков позитивными эмоциями, а также выступления местных творческих коллективов, спортсменов, приветствуются любые виды активности.

Республика планирует сделать Мордовскую футбольная лигу открытой - до конца мая заявки будут приниматься Федерацией футбола Мордовии для участия команд из любой точки республики, в последующем и для участников из других регионов.