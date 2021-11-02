Росреестр Мордовии обсудил с муниципалитетами проведение комплексных кадастровых работ

Росреестр Мордовии принял участие в выездных совещаниях с органами местного самоуправления в Инсарском, Кадошкинском и Ковылкинском муниципальных районах республики.

Во встречах приняли участие заместитель руководителя Управления Росреестра по РМ Екатерина Ручина, и.о. директора филиала Кадастровой палаты РМ Елена Швабауэр, представители Госкомимущества РМ, представители местных властей.

Участники обсудили порядок проведения комплексных кадастровых работ, вопросы взаимодействия с кадастровыми инженерами и правообладателями объектов недвижимости.

«Комплексные кадастровые работы позволяют выявить и устранить реестровые ошибки, сократить количество земельных споров», – отметила Екатерина Ручина.

Напомним, в 2022 году в кадастровых кварталах 30 субъектов Российской Федерации, в том числе и Мордовии, проводятся комплексные кадастровые работы за счет субсидий из федерального бюджета. Работы планируется провести в отношении не менее чем 490 тысяч объектов недвижимости.

«Комплексные кадастровые работы – это эффективный инструмент для уточнения границ земельных участков», – отметила первый заместитель председателя Госкомимущества РМ Елена Исайкина.