В Саранске менеджер компании украла у клиентов более полутора миллионов рублей

В Саранске перед судом предстанет 34-летняя местная жительница, которая обвиняется в совершении 21 эпизода мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Установлено, что женщина занимала должность менеджера компании, которая занимается производством, продажей и установкой пластиковых окон, натяжных потолков, жалюзи, дверей. Горожанка украла клиентские деньги, внесенные в качестве предоплаты.

«Преступления были совершены в период с августа по декабрь 2021 года. По версии следствия, потерпевшие, обращаясь в компанию, передавали обвиняемой различные суммы денег в размере от 10 до 150 тысяч рублей. При этом злоумышленница составляла фиктивные кассовые ордера, которые выдавала клиентам, однако по кассе организации денежные средства она не проводила, а похищала и тратила на личные нужды. Так и не дождавшись доставки товара, обманутые граждане обратились в полицию», - рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 1 миллион 560 тысяч рублей.

Свою вину в совершенных преступлениях женщина признала полностью. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.