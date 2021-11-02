Страшное ДТП с участием большегрузов в Мордовии: пострадали восемь человек

Страшная авария с участием большегрузов произошла сегодня утром на дороге Рузаевка — Ковылкино — Торбеево. В результате происшествия пострадали сразу восемь человек. Об обстоятельствах случившегося рассказали в Госавтоинспекции Мордовии.

По предварительным данным, водитель «МАЗа» (который, вероятно, имел техническую неисправность) врезался в бетонное ограждение. Затем большегруз совершил наезд на «КАМАЗ» и бытовой вагончик, в котором находились люди.

После этого «МАЗ» столкнулся с еще одним «КАМАЗом», асфальтоукладчиком и трактором.

В результате ДТП пострадали 8 человек. Они были доставлены в ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ».