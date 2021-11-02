В Саранске за один день рейда «Тонировка» выявлено 60 нарушителей ПДД

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Тонировка».

За один день проведения рейдовых мероприятий выявлено 60 нарушителей ПДД, которые были привлечены к административной ответственности. Тем автовладельцам, которые решили не устранять данную техническую неисправность, были выданы требования о прекращении административного правонарушения. За неисполнение требований, вынесенных должностным лицом, предусмотрена ответственность в виде штрафа или административного ареста.

Госавтоинспекция Мордовии обращается к гражданам с просьбой не пренебрегать Правилами дорожного движения. Водителям необходимо помнить, что в соответствии с техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол должно составлять не менее 70 процентов.