В Саранске объявили оперативное предупреждение

На 21 мая в Саранске объявлено оперативное предупреждение. Об этом рассказали в МЧС Мордовии.

По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне - Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 21 мая 2022 года по Республике Мордовия днем местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3°С.

Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска по телефону 24-07-07 (круглосуточно).