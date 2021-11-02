Житель Саранска украл телевизор у знакомой и сдал его в ломбард

Житель Саранска, укравший телевизор у своей знакомой, отправится в колонию. Мужчина проведет в колонии строгого режима два года.

Восьмого февраля мужчина пришел в гости к своей подруги. Он и брат хозяйки квартиры распивали спиртное. Когда собутыльник уснул, злоумышленник забрал телевизор «Самсунг». А потом сдал в ломбард. За чужую технику горожанин выручил почти семь тысяч рублей.

«К вновь назначенному наказания суд частично присоединил наказание, назначенное осужденному по приговору Ленинского районного суда г.Саранска от 26 августа 2021 года, и окончательно назначил К.Ляпину наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщает Верховный суд Мордовии.

Приговор в законную силу не вступил.