Мордовия вновь в лидерах по «гаражной амнистии»

В России за семь месяцев реализации Закона о «гаражной амнистии» Росреестр зарегистрировал 16 132 земельных участков общей площадью 47 890 кв. м, сообщил статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

С сентября 2021 по март 2022 года наибольшее число земельных участков оформлено в Пермском крае (897 участков площадью 26 536 кв. м), Республике Бурятия (823 участка площадью 23 368,2 кв. м), Республике Мордовия (806 участков площадью 21 247 кв. м), Омской области (736 участков площадью 17 636 кв. м), Красноярской крае (685 участков площадью 19 401 кв. м).

Применение Закона «о гаражной амнистии» обеспечивается государственными и муниципальными органами на постоянной основе. Ранее Росреестр разработал методические рекомендации, которые помогают разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке. Также ведомство публикует ответы на часто задаваемые вопросы по реализации положений «гаражной амнистии».