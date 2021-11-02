Операция «Детское автокресло» прошла в Саранске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». В рамках акции стражи порядка останавливали автомобили, в которых находились юные пассажиры.

Инспекторы проводили беседы с водителями о важности использования автокресел и детских удерживающих устройств.

По итогам рейдовых мероприятий было установлено, что большинство автовладельцев при перевозке несовершеннолетних используют детские удерживающие устройства для малышей и ремни безопасности для детей, достигших 7-летнего возраста.

Но были и такие, кто пренебрег безопасностью детей в автомобиле. За время профилактического рейда выявлено порядка 10 нарушений, за которые в соответствии с ч.3 ст.12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло» на территории республики будет продолжено.