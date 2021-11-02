Должник из Мордовии переехал в Краснодарский и «забыл» об уплате алиментов

Судебные приставы Мордовии разыскали должника по алиментам. Мужчина скрывался в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-службе ФССП по РМ.

Поясняется, что несколько лет алименты на содержание двоих детей удерживались из зарплаты мужчины. Но затем он уволился. Денежные средства стали поступать нерегулярно и не в полном объеме. Таким образом образовался долг в полмиллиона рублей.

«Сотрудник ведомства в рамках исполнительного производства установил, что гражданин сменил место жительства. В этой связи в отношении неплательщика заведено разыскное дело. Благодаря комплексу проведенных разыскных мероприятий было установлено, что мужчина переехал в Краснодарский край», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина рассказал приставам, что переехал на юг из-за работы.

В связи с установлением местонахождения должника материалы исполнительного производства будут переданы в соответствующий территориальный орган службы судебных приставов.