В Саранске мужчина похитил силовые кабели с территории больницы

В Саранске вынесен приговор 36-летнему местному жителю, который украл силовой кабель с территории медицинского учреждения. Мужчина получил условный срок. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

В январе этого года в полицию обратился директор организации, сотрудники которой осуществляли электромонтажные работы. Мужчина сообщил, что из бытового помещения, расположенного на территории больницы, пропали четыре катушки с кабелем. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастных к совершению преступления. Ими оказались трое мужчин, 1983, 1985 и 1986 годов рождения.

«По версии следствия, один из обвиняемых ранее осуществлял строительные работы на территории медицинского учреждения, где в настоящий момент проводится ремонт, и знал, что в одной из бытовок подрядчик хранит силовые кабели. Злоумышленник пришел в гости к товарищу, где в это время находился знакомый последнего, и предложил им совершить кражу имущества», - добавили в МВД.

Один из мужчин по строительным лесам поднялся к окну и пробрался в помещение с оборудованием. Также через проем он выбросил провода на улицу, где находились соучастники, после чего покинул место преступления. При этом одна катушка увязла в снегу, поэтому злоумышленники оставили ее, а остальные на следующий день сдали в пункт приема металла.

Свою вину в совершенном преступлении фигуранты признали полностью. По ходатайству следователя в отношении 36-летнего ранее судимого за совершение разбоя мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По приговору суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

В отношении одного из соучастников преступления уголовное преследование прекращено в связи со смертью обвиняемого, в отношении второго выделено в отдельное производство в связи с розыском.