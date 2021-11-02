Что такое идентификация в казино

Из статьи вы узнаете что такое идентификация документов в казино, можно ли играть в автоматы не проходя её и где найти казино онлайн без верификации, разрешающие крутить в слоты без проверок.

Что такое идентификация аккаунта в интерне-казино

Идентификация аккаунта в интерне-казино - это процедура по проверке документов, проводимая сотрудниками службы безопасности игровых клубов, направленная на то, чтобы убедиться в том, что игрок не нарушает правил казино о количестве аккаунтов на одного человека и не создает, повторно, учетные записи, для получения бонусов и получения прибыли от их использования.

Верификация аккаунта заключается в том, что пользователь вводит личную информацию о себе, после чего делает фото паспорта и отсылает его в службу безопасности казино. Служба безопасности проверяет совпадают ли введенные игроком личные данные и информация на фотографии паспорта. Если информация совпадает, то игрок проходит проверку, поскольку действительно является тем за кого себя выдает.

Проверка документов есть далеко не во всех игровых клубах: существуют казино без верификации, позволяющие играть в автоматы и выводить деньги, без подтверждения личности. Идентификация чаще всего присутствует в тех казино, которые дают крупные приветственные бонусы, за которыми охотятся бонусхантеры. Именно бонусхантеры регистрируют множество аккаунтов, чтобы получить бонус на каждый из них, отыграть его и и вывести прибыль. Чтобы вычислить их казино и внедрило проверку документов.

Можно ли играть в казино без проверки паспорта

Мы уже сказали о том, что не все игровые клубы запрашивают документы у своих клиентов, поэтому играть в казино без верификации можно. Более того, можно играть, без подтверждения личности, в любом игровом клубе, при соблюдении всего пары правил, речь о которых пойдет ниже.

В какие казино можно играть без идентификации

Существует специальная категория игровых клубов, которая так и называется, казино без верификации. Найти их можно самостоятельно, регистрируясь в известных игровых клубах, внося депозит и проверяя будет ли запрошена проверка документов при выводе. Мы не рекомендуем использовать данный метод, так как он потребует много времени, нервов и денег, на депозиты.

Лучше воспользоваться авторитетными подборками данных игровых клубов, составленными трастовыми сайтами про слоты и казино. Одним из таких сайтов является ресурс Bonuses-all.ru, имеющей свой список казино без верификации, в который включены самые лучшие игровые клубы, не запрашивающие проверку документов. Данный сайт имеет высокий авторитет у игроков, из-за того, что его ведут такие же игроки, с большим стажем, хорошо понимающие, по каким критериям можно найти надежное казино и рассказывающие об этом новичкам.

Хотим отметить, что вы можете играть и выводить деньги, без проверки документов, в любые казино, если откажетесь от использования приветственных бонусов и будете выводить деньги только на ту систему платежей, с которой пополняли счет.

При отказе от бонусов, вы не можете извлечь выгоду от наличия сразу нескольких аккаунтов, поэтому проверять вас, запрашивая идентификацию, не будут.

Вывод на тот метод, при помощи которого совершалось пополнение счета, важен, чтобы служба безопасности казино не заподозрила вас в попытке отмывания денег и не запросила проверки документов, для проверки.