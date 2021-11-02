Артём Здунов: "Работаем над внедрением импортозамещающих технологий для кабельной промышленности»

Глава Мордовии Артём Здунов 24 мая в Москве на площадке Всероссийского научно-исследовательского института кабельной промышленности обсудил вопросы внедрения импортозамещающих технологий на кабельных предприятиях. От республики во встрече с руководством института также приняли участие председатель Совета директоров ГК «Оптикэнерго» Эвир Боксимер и генеральный директор ГК «Оптикэнерго» Михаил Боксимер.



Научно-исследовательский институт занимается разработкой новых кабельных изделий, материалов и технологий, проведением исследований и испытаний и тесно взаимодействует с предприятиями кабельной промышленности Мордовии.



Председатель Совета директоров ВНИИКП Геннадий Мещанов и генеральный директор Виталий Мещанов познакомили Артёма Здунова с основными направлениями работы научного учреждения. Руководитель региона осмотрел лаборатории и опытно-производственные участки, где выпускают кабельную продукцию. Обсуждались ключевые тренды развития отрасли, вопросы сотрудничества в рамках укрепления отечественного рынка кабельных изделий и поставленной Президентом России задачи по сокращению зависимости производственных цепочек от импортных поставок.



Напомним, Мордовия является лидером кабельной промышленности страны, занимая десятую часть отечественного рынка. В кабельный кластер республики входят предприятия «ЭМ-Кабель», «Сарансккабель-Оптика», «Сарансккабель», «Цветлит», «Лидер-компаунд», а также единственный в России завод по производству оптического волокна, в запуске которого институт принимал деятельное участие. За прошлый год объем производства ГК «Оптикэнерго» увеличился на 30% и составил 20 млрд рублей.



По итогам встречи были проработаны направления дальнейшего взаимодействия Мордовии и Всероссийского научно-исследовательского института кабельной промышленности, прежде всего - по внедрению импортозамещающих технологий на кабельных предприятиях.