Житель Мордовии украл у знакомого 33 тысячи рублей

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который украл деньги у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Поясняется, что 18 мая мужчина приехал в гости к приятелю. В какой-то момент он поинтересовался, заплатили ли хозяину дома за его последнюю подработку. Тот, в качестве подтверждения, показал пачку купюр. Затем деньги были убраны в карман куртки.

«Ночью хозяин жилища вышел на улицу, а гость, воспользовавшись моментом, похитил денежные средства в сумме 33 тысячи рублей, которые спрятал в носок. После этого мужчины допили спиртные напитки и уснули. Утром потерпевший, обнаружив пропажу наличности, обвинил товарища в краже. Однако тот свою вину не признал, после чего предложил вместе поискать якобы потерянные другом деньги, а спустя некоторое время ушел домой. Так и не найдя наличность, потерпевший обратился в полицию», - добавили в пресс-службе МВД Мордовии.

Гость к этому времени уже вызвал такси и уехал в Саранск. В столице республики он арендовал квартиру, купил спиртное и продукты.

«В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП№5 установили автомобиль, на котором передвигался злоумышленник. Мужчина был задержан в Саранске в съемном жилище. Полицейские обнаружили у него и изъяли оставшиеся 9 тысяч рублей. Свою вину он не отрицал», - добавили в ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.