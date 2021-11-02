В Мордовии 18-летний водитель погиб в результате тройного ДТП

В Мордовии утром 25 мая произошло ДТП, в результате которого погиб молодой человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Мордовии.

По предварительным данным, на дороге Саранск — Б. Игнатово 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21104» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа Рио». После этого «ВАЗ» совершил касательное столкновение с «Рено Дастер».

Водитель «десятки» от полученных травм скончался на месте происшествия, труп направлен в морг, назначены экспертизы, 47-летний водитель «КИА» госпитализирован в ГКБ №4. У водителей взята кровь на анализ.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, назначен ряд экспертиз.